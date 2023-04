Temptation Island, ci saranno coppie Vip nel cast? La decisione di Maria De Filippi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mancano pochi mesi alla nuova edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. Dopo un anno di stop, il conduttore è pronto ad accogliere le nuove coppie che metteranno alla prova il loro amore. Nei giorni scorsi alcuni rumor davano in partenza due amatissimi quanto discussi ex Vipponi: Antonella Fiordelisi ed Edoardo DonnaMaria. Vedremo la chiacchieratissima coppia dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip a Temptation Island? A fornirci qualche indiscrezione è Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola da oggi: Maria De Filippi riaccende i falò di Temptation Island, ma sarà fedele al format ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mancano pochi mesi alla nuova edizione di, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e prodotto daDe. Dopo un anno di stop, il conduttore è pronto ad accogliere le nuoveche metteranno alla prova il loro amore. Nei giorni scorsi alcuni rumor davano in partenza due amatissimi quanto discussi ex Vipponi: Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donna. Vedremo la chiacchieratissima coppia dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip a? A fornirci qualche indiscrezione è Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola da oggi:Deriaccende i falò di, ma sarà fedele al format ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Quest’anno non ci saranno coppie celebri a Temptation Island. Esclusa quindi anche la presenza di Antonella Fiordel… - Pirlix1 : Oops.. neanche temptation island, bhe dai rimane only fans almeno le abbonate si abboneranno #incorvassi - nocchi_rita : RT @trash_italiano: Quest’anno non ci saranno coppie celebri a Temptation Island. Esclusa quindi anche la presenza di Antonella Fiordelisi… - guastodamore : lenticchio di temptation island a roma termini, alcuni attori di un posto al sole, il batterista dei dear jack, eug… - marika_donne : RT @trash_italiano: Quest’anno non ci saranno coppie celebri a Temptation Island. Esclusa quindi anche la presenza di Antonella Fiordelisi… -