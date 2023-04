Temptation Island 2023, due coppie di ex gieffini nel reality? La risposta di Maria De Filippi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo il termine del Grande Fratello Vip 7, tutti i fans del programma si aspettano di vedere due delle coppie uscite dal reality show di Canale 5, cioè quella formata da Edoardo DonnaMaria e Antonella Fiordelisi e quella formata da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, nella nuova edizione di Temptation Island, che dopo più di un anno di assenza tornerà in onda sul piccolo schermo a partire da quest’estate, sembrerebbe però che Maria De Filippi abbia architettato qualcosa di diverso per Temptation Island 2023. Temptation Island 2023, Oriele e Donnalisi nel cast della nuova edizione? Sono settimane che ormai si vocifera su chi saranno i concorrenti della prossima edizione ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo il termine del Grande Fratello Vip 7, tutti i fans del programma si aspettano di vedere due delleuscite dalshow di Canale 5, cioè quella formata da Edoardo Donnae Antonella Fiordelisi e quella formata da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, nella nuova edizione di, che dopo più di un anno di assenza tornerà in onda sul piccolo schermo a partire da quest’estate, sembrerebbe però cheDeabbia architettato qualcosa di diverso per, Oriele e Donnalisi nel cast della nuova edizione? Sono settimane che ormai si vocifera su chi saranno i concorrenti della prossima edizione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipItalia3 : Niente da fare per Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria e per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Maria De Fili… - Unadolcestronza : Perché andare a Temptation Island quando hai in casa un @Matteodicaa che ti fa il falò con tutti i regali dei fan… - LIReMa4 : RT @trash_italiano: Quest’anno non ci saranno coppie celebri a Temptation Island. Esclusa quindi anche la presenza di Antonella Fiordelisi… - donatodilalla : RT @oriele__era: Smentita ufficialmente la partecipazione dei nostri a Temptation Island, e per fortuna direi - CorriereCitta : Quando inizia Temptation Island 2023 su Canale 5? Cast concorrenti, coppie e novità -