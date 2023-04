Tempesta di sabbia in Corea del Sud: le impressionanti immagini dei cieli di Seul oscurarti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una Tempesta di sabbia ha oscurato i cieli di Seul, con particelle di polvere che influiscono sulla qualità dell’aria nella capitale sudCoreana. Il ministero dell’Ambiente della Corea del Sud ha affermato di aver alzato il livello di allerta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Unadiha oscurato idi, con particelle di polvere che influiscono sulla qualità dell’aria nella capitale sudna. Il ministero dell’Ambiente delladel Sud ha affermato di aver alzato il livello di allerta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

