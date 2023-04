Teatro Filodrammatici | i prossimi spettacoli

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Treviglio. Fra esilaranti commedie, grandi nomi fra immortali drammaturghi e personalità del web e piacevoli ritorni, ecco glida non perdere che andranno in scena neimesi aldi Treviglio. Cerco disperatamente moglie Esilaranti equivoci, situazioni paradossali e personaggi a tutto tondo si avvicendano sul palco in Cerco disperatamente moglie, la brillante commedia che la “Compagnia al Bacio” metterà in scena sabato 15 aprile all 21 aldi Treviglio. Pur essendo ambientata negli anni ‘70, la vicenda è estremamente attuale: quando un uomo maturo, ricco e con un lavoro appagante, per scaricarsi delle sue responsabilità, comunica alla sua ultima amante che lui è già sposato e con prole, crede così di eludere i propri doveri e ...