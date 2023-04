Tasse, arriva la pagella sui tuoi pagamenti: se qualcosa non va c’è la stangata (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ti arriva la pagella riguardo la tua regolarità nel pagamento delle Tasse: vediamo come funziona e c’è il rischio di stangate. La riforma del fisco è uno degli elementi centrali dell’azione istituzionale del Governo Meloni. Una delle novità che sta facendo più discutere è la cosiddetta pagella fiscale. Chi è indietro col pagamento delle Tasse sarà stangato ma i più virtuosi riceveranno un bonus. Maurizio Leo, viceministro dell’economia ha offerto alcune indiscrezioni sulla novità fiscale. Il primo scopo di questa manovra è quella di incentivare il ritorno in Italia di capitali esteri. Scopriamo la pagella fiscale può essere una stangata – ilovetrading.itIl Governo punta ad incentivare le assunzioni rimodulando le aliquote per chi decide di investire e di assumere. ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tilariguardo la tua regolarità nel pagamento delle: vediamo come funziona e c’è il rischio di stangate. La riforma del fisco è uno degli elementi centrali dell’azione istituzionale del Governo Meloni. Una delle novità che sta facendo più discutere è la cosiddettafiscale. Chi è indietro col pagamento dellesarà stangato ma i più virtuosi riceveranno un bonus. Maurizio Leo, viceministro dell’economia ha offerto alcune indiscrezioni sulla novità fiscale. Il primo scopo di questa manovra è quella di incentivare il ritorno in Italia di capitali esteri. Scopriamo lafiscale può essere una– ilovetrading.itIl Governo punta ad incentivare le assunzioni rimodulando le aliquote per chi decide di investire e di assumere. ...

