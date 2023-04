Tapiro a Cassano: “Mourinho si infili i trofei nel c…” (Di mercoledì 12 aprile 2023) "Mourinho ha vinto in carriera perché ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso" Tapiro d’oro a Antonio Cassano dopo il botta e risposta con José Mourinho. L’allenatore della Roma, dopo la vittoria ottenuta sabato a Torino, ha punzecchiato Fantantonio: “Non ha vinto nemmeno la Coppa di Lombardia, al Real Madrid lo ricordano solo per la giacca. Ha 40 anni, io 60: stia attento, poi capita come nel 2013 quando arriva un Livaja…”, ha detto Mourinho, alludendo ad un alterco tra Cassano e Livaja nel periodo in cui il barese giocava nell’Inter. Cassano ha replicato ripetutamente, prima con un video sui social e poi alla BoboTv. A Striscia la Notizia ha ribadito la propria posizione: “Mourinho soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 aprile 2023) "ha vinto in carriera perché ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso"d’oro a Antoniodopo il botta e risposta con José. L’allenatore della Roma, dopo la vittoria ottenuta sabato a Torino, ha punzecchiato Fantantonio: “Non ha vinto nemmeno la Coppa di Lombardia, al Real Madrid lo ricordano solo per la giacca. Ha 40 anni, io 60: stia attento, poi capita come nel 2013 quando arriva un Livaja…”, ha detto, alludendo ad un alterco trae Livaja nel periodo in cui il barese giocava nell’Inter.ha replicato ripetutamente, prima con un video sui social e poi alla BoboTv. A Striscia la Notizia ha ribadito la propria posizione: “soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Tapiro a #Cassano: 'Mourinho soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la verità: ha vinto in carriera… - cmdotcom : Tapiro d'Oro a #Cassano: '#Mourinho i suoi trofei può metterseli nel c**o. Le sue squadre fanno schifo'… - Fantacalcio : Cassano non le manda a dire: 'Mourinho i trofei può metterseli nel cu...' - milanomagazine : Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'Oro ad Antonio Cassano, dopo il botta e risposta tra l'ex calciatore e José… - ilRomanistaweb : ??? #Cassano riceve il #TapiroDOro: '#Mourinho ha vinto perché ha avuto fortuna' #ASRoma -