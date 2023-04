Tanti italiani muoiono di povertà e fame per le nostre strade | che sta succedendo

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Lain Italia ha cominciato ad essere un vero problema con l’inizio della pandemia e poi con la guerra in Ucraina. La situazione è disperata. In Italia abbiamo la fortuna di avere un’economia che, pur con diverse criticità, è solida e tende ad aumentare. Ne consegue che la maggior parte deglipuò vivere una vita dignitosa. Questa fetta di popolazione si sta pericolosamente assottigliando. Aumento dellae dell’esclusione sociale in Italia – ANSA – ilovetrading.itIn Italia sono sempre di più le persone cheinassoluta. Non si tratta di una tendenza in aumento a causa dei recenti avvenimenti internazionali, in particolare la pandemia e, in seguito, lo scoppio della guerra in Ucraina. I dati ci pervengono dalle ricerche dell’Osservatorio fio.PSD, che ha raccolto ...