Tamponamento in via Vittime di Nassirya: 54enne finisce in ospedale (FOTO) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di un ricovero in ospedale e tanto spavento il bilancio di un Tamponamento avvenuto intorno alle ore 10 alla rotonda di via Vittime di Nassirya. Il conducente di una Mercedes Glc, secondo una prima sommaria ricostruzione, avrebbe tamponato una Fiat Seicento che ha avuto la peggio: a bordo dell’utilitaria, una 54enne del posto, ha avuto la peggio, dovendo ricorrere alle cure del ‘Fatebenefratelli’. Rallentato notevolmente il flusso su una strada a scorrimento veloce, lunga coda da Ponticelli ma la situazione è tornata presto alla normalità. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia Municipale L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di un ricovero ine tanto spavento il bilancio di unavvenuto intorno alle ore 10 alla rotonda di viadi. Il conducente di una Mercedes Glc, secondo una prima sommaria ricostruzione, avrebbe tamponato una Fiat Seicento che ha avuto la peggio: a bordo dell’utilitaria, unadel posto, ha avuto la peggio, dovendo ricorrere alle cure del ‘Fatebenefratelli’. Rallentato notevolmente il flusso su una strada a scorrimento veloce, lunga coda da Ponticelli ma la situazione è tornata presto alla normalità. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia Municipale L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ObiettivoNews1 : RIVAROLO CANAVESE – Via Trieste: prima di schiantarsi era fuggito da un tamponamento a Vesignano (FOTO E VIDEO)… - davidegolfieri : RT @PMTerredargine: #PMTerredargine #PLInforma Tamponamento in Tangenziale B.Losi intersezione Via Guastalla. Possibili incolonnamenti. Pre… - losservcom : Sono tre i mezzi coinvolti nell'incidente in via delle Sorgenti, all'altezza del monumento dei Caduti a Nugola - tas_xxxxxxxxxxx : @Boriss_1 si si, m'ha mandato a infognamme dentro un mega tamponamento sul casale de sanbasilio che nse sa che ho d… - PMTerredargine : #PMTerredargine #PLInforma Tamponamento in Tangenziale B.Losi intersezione Via Guastalla. Possibili incolonnamenti.… -