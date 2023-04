Tajani, non esiste un centro alternativo a Forza Italia (Di mercoledì 12 aprile 2023) "Non commento le vicende degli altri partiti ma avevamo sempre detto che non esiste un centro alternativo a Forza Italia". Lo ha detto il vicepresidente del consiglio e ministro degli Esteri Antonio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) "Non commento le vicende degli altri partiti ma avevamo sempre detto che nonun". Lo ha detto il vicepresidente del consiglio e ministro degli Esteri Antonio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucasofri : Non staremo esagerando con le ammissioni? Si comincia così ed è un attimo che si diventa antifascisti. Tajani: 'Mu… - Radio1Rai : ??L’inviato ideale @PaoloMaggioni da piazzale Clodio a Roma, dove Meloni e Tajani chiamati a deporre oggi non ci sar… - ultimora_pol : Antonio #Tajani: 'Il fascismo è finito nel 1945, è roba passata che non ci interessa e non ci riguarda, Mussolini h… - G99214392 : RT @AnnalisaAlysa: @CivicraziaItaly Il Difensore Civico è sempre presente e disponibile ed è un riferimento per tutti i #cittadini.… - Lollicau : RT @alessiobar4: @CalderoneMarina @w_rizzetto @ClaudioDurigon @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @Antonio_Tajani #opzionedonnavogliamolaprorog… -