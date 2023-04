Taiwan, tutte le conseguenze economiche di una guerra (Di mercoledì 12 aprile 2023) E' la fabbrica mondiale dei chip e uno snodo chiave del commercio globale via mare Un’altra guerra, per il controllo di Taiwan, avrebbe conseguenze catastrofiche. Non solo per il già precario equilibrio mondiale e per la contrapposizione frontale di Cina e Stati Uniti ma anche per quel che resta, a più di un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, dell’economia globalizzata. Taiwan non è solo una terra contesa per ragioni geopolitiche, strategiche e storiche, ma anche, se non soprattutto, una terra contesa per ragioni economiche. Sono due, in particolare, i fattori che rendono Taiwan un posto diverso dagli altri. Qualsiasi prodotto tecnologico che abbia bisogno di un chip per funzionare deve la sua esistenza a Taiwan. Non a caso, viene definita ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 aprile 2023) E' la fabbrica mondiale dei chip e uno snodo chiave del commercio globale via mare Un’altra, per il controllo di, avrebbecatastrofiche. Non solo per il già precario equilibrio mondiale e per la contrapposizione frontale di Cina e Stati Uniti ma anche per quel che resta, a più di un anno dall’inizio dellain Ucraina, dell’economia globalizzata.non è solo una terra contesa per ragioni geopolitiche, strategiche e storiche, ma anche, se non soprattutto, una terra contesa per ragioni. Sono due, in particolare, i fattori che rendonoun posto diverso dagli altri. Qualsiasi prodotto tecnologico che abbia bisogno di un chip per funzionare deve la sua esistenza a. Non a caso, viene definita ...

