Taiwan | prove generali d’invasione della Cina

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Con il piano programmatico di pace stilato da Xi Jinping per mantenere gli equilibri è parso quasi agli occhi del mondo che il dragone d’oriente avesse preso posizione verso una direzione di mediazione e mantenimento degli equilibri geopolitici, ma a conti fatti così non è stato: nonostante tutto lapersegue la stradamilitarizzazione e dell’intimidazione, proponendo sulla costa che affaccia versouna indegna parata di imbarcazioni da guerra, armamenti e aerei da combattimento.e le ragioni dell’allarmismo Le manovre militari si sprecano nei cieli e in mare, sembra davvero non essere un’esercitazione, pare quasi si stia banalmente aspettando il la del direttore d’orchestra per iniziare la vera e propria invasione. Come diversi analisti hanno sottolineato, il clima ...

Meloni e il dilemma cinese Mentre la Cina fa legenerali dell'accerchiamento di, sulle isole Matsu, territorio taiwanese, a quindici chilometri in linea d'aria dalla costa cinese, ...Accuse dalla presidente diTsai Ing - wen che ha criticato la Cina per il comportamento "irresponsabile". "In qualità di presidente, rappresento il mio Paese nel mondo " ha scritto Tsai nella ...... appena conclusisi dopo tre giorni di continueper circondare e bloccare, configurabili comegenerali di un attacco. L'orso nero di Formosa, in via di estinzione, è visto come un ...

Emmanuel Macron's unexpected suggestion that Europe not "follow" US policy on Taiwan is being hailed as a "brilliant decision" this week in China, where state news outlets and social media users are ...wrote on Twitter that “Macron’s words about EU strategic autonomy and resisting a new Cold War and decoupling will also prove to be a brilliant decision”. Beijing, which regards Taiwan as a renegade ...