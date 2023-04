Taiwan: «La Cina si prepara alla guerra» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Segnali di guerra da Pechino. Il primo arriva dall'annuncio dell'apertura di una No-fly zone a nord i Taiwan in concomitanza con presunte «attività spaziali» della Cina. Non solo. Il presidente Xi Jinping ha poi chiesto alla sua difesa di aumentare gli addestramenti di guerra «vera» per le sue truppe. Questo porta Taiwan a lanciare l'allarme sulla guerra imminente Leggi su panorama (Di mercoledì 12 aprile 2023) Segnali dida Pechino. Il primo arriva dall'annuncio dell'apertura di una No-fly zone a nord iin concomitanza con presunte «attività spaziali» della. Non solo. Il presidente Xi Jinping ha poi chiestosua difesa di aumentare gli addestramenti di«vera» per le sue truppe. Questo portaa lanciare l'rme sullaimminente

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Cina 'sembra prepararsi a scatenare la guerra contro Taiwan'. Lo ha detto in un'esclusiva alla Cnn il ministro d… - bendellavedova : #Russia appoggia manovre militari #Cina intorno a #Taiwan. C’è una ragione politica che accomuna Kiev e Taipei e ch… - michele_geraci : #Macron dice di non volersi fare trascinare dagli #USA in un conflitto con la #Cina per difendere #Taiwan Forse sa… - gnaojones : @Cesco_Cele @Corriere E' ben strano condannare le manovre militari di uno dei 2 schieramenti, che sono iniziate il… - _the_lobster_ : RT @LennyBusker3: China appears to backtrack over no-fly zone near Taiwan Cina fa marcia indietro dopo le notizie che pianificava di chiu… -