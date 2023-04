Taiwan: 'Cina pronta a farci la guerra'. Perché la crisi potrebbe scatenare un conflitto mondiale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Taiwan teme che la Cina si stia preparando alla guerra . Il ministro degli Esteri di Taipei, Joseph Wu, ha spiegato in un'intervista alla Cnn che dal loro punto di vista Pechino 'sembra star provando ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 aprile 2023)teme che lasi stia preparando alla. Il ministro degli Esteri di Taipei, Joseph Wu, ha spiegato in un'intervista alla Cnn che dal loro punto di vista Pechino 'sembra star provando ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bendellavedova : #Russia appoggia manovre militari #Cina intorno a #Taiwan. C’è una ragione politica che accomuna Kiev e Taipei e ch… - michele_geraci : #Macron dice di non volersi fare trascinare dagli #USA in un conflitto con la #Cina per difendere #Taiwan Forse sa… - fattoquotidiano : Taiwan, sale la tensione Cina-Usa. Pechino: “Indipendenza e pace si escludono a vicenda”. E simula un attacco con “… - Bayanov74 : La Cina chiuderà lo spazio aereo a nord dell'isola separatista di Taiwan dal 16 al 18 aprile.. - P_M_1960 : @MarcoFattorini Taiwan è Cina -