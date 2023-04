Taiwan annuncia il rischio di una guerra con la Cina: “Saremo pronti”. Da Pechino rafforzato l’addestramento dei combattimenti veri (Di mercoledì 12 aprile 2023) Taiwan si prepara a un possibile attacco da parte della Cina: non si tratta ancora di una dichiarazione di guerra ma poco ci manca. Il ministro degli Esteri di Taipei, Joseph Wu ha fatto sapere che da Pechino sono pronti a scatenare una guerra. Taiwan annuncia il rischio di una guerra con la Cina: “Saremo pronti” C’è all’orizzonte il pericolo di una nuova guerra. Il ministro degli Esteri di Taipei, Joseph Wu, aveva dichiarato che la Cina “sembra star provando a essere pronta a scatenare la guerra contro Taiwan”. Secondo Wu, inoltre, l’isola “deve prepararsi”. Dagli Usa sono sicuri che Xi Jinping abbia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023)si prepara a un possibile attacco da parte della: non si tratta ancora di una dichiarazione dima poco ci manca. Il ministro degli Esteri di Taipei, Joseph Wu ha fatto sapere che dasonoa scatenare unaildi unacon la: “” C’è all’orizzonte il pericolo di una nuova. Il ministro degli Esteri di Taipei, Joseph Wu, aveva dichiarato che la“sembra star provando a essere pronta a scatenare lacontro”. Secondo Wu, inoltre, l’isola “deve prepararsi”. Dagli Usa sono sicuri che Xi Jinping abbia ...

