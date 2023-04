Taglio tasse per le famiglie numerose: come sarà lo sconto fiscale a difesa della natalità Irpef, pensioni e bollette: cosa c’è nel Def? (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha detto di voler «tutelare la natalità e le famiglie anche attraverso la riforma fiscale, che privilegerà i nuclei numerosi». Le ipotesi di intervento Leggi su corriere (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha detto di voler «tutelare la natalità e leanche attraverso la riforma, che privilegerà i nuclei numerosi». Le ipotesi di intervento

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Il governo annuncia che sul 2024 ci saranno 4 mld per ridurre le tasse. Ma già solo per confermare il taglio del cu… - Luxgraph : Taglio tasse per le famiglie numerose: come sarà lo sconto fiscale a difesa della natalità Irpef, pensioni e bolle… - AKConti : RT @marattin: Il governo annuncia che sul 2024 ci saranno 4 mld per ridurre le tasse. Ma già solo per confermare il taglio del cuneo fatto… - candidoporzus : RT @marattin: Il governo annuncia che sul 2024 ci saranno 4 mld per ridurre le tasse. Ma già solo per confermare il taglio del cuneo fatto… - agiliberti51 : RT @marattin: Il governo annuncia che sul 2024 ci saranno 4 mld per ridurre le tasse. Ma già solo per confermare il taglio del cuneo fatto… -