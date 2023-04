Taglio del cuneo fiscale: quali sono gli effetti sugli stipendi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Taglio del cuneo fiscale stabilito nel Def consentirà buste paga più corpose ai redditi medio-bassi: ecco la simulazione con le nuove cifre Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ildelstabilito nel Def consentirà buste paga più corpose ai redditi medio-bassi: ecco la simulazione con le nuove cifre

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : I consumi tengono, i salari no: crolla il tasso di risparmio. Sanità e autonomia differenziata: ennesimo colpo al S… - Agenzia_Ansa : Via liberadel Cdm al Def, 3 mld di deficit per il taglio del cuneo. Le stime programmatiche del Mef: Pil 2023 all'1… - petergomezblog : Def, ok del cdm: il governo taglia di 3 miliardi il cuneo fiscale anche per “moderare la crescita dei salari” (che… - Avvenire_Nei : Dal #Def 3 miliardi al taglio del cuneo. Addio quota 41, risorse per la natalità - Antonel88662921 : RT @AndreaRoventini: 2/2 Per la BCE, l'inflazione dipende di più dai margini di profitto delle imprese che dai salari. Il governo ignora i… -