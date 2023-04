Taglio del cuneo fiscale: 3 miliardi alle famiglie più bisognose (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le risorse generate dallo scostamento del deficit rispetto a quello tendenziale, pari a circa 3 miliardi di euro, saranno prioritariamente impiegate a vantaggio delle famiglie più disagiate, per sostenere il potere d’acquisto, che è crollato a causa dell’inflazione. Il Governo Meloni mette le prime risorse della nuova Manovra sul Taglio del cuneo fiscale , con l’obiettivo di porsi target più ambiziosi contro il calo demografico e delle nascite. La Premier Giorgia Meloni, secondo fonti di governo, avrebbe detto ai suoi ministri che “dalla prossima legge di bilancio bisogna porsi con concretezza il problema del calo demografico e delle nuove nascite, con misure adeguate”. Risorse per 3 miliardi dallo scostamento del deficit A fronte di una stima di deficit tendenziale per l’anno in corso ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le risorse generate dallo scostamento del deficit rispetto a quello tendenziale, pari a circa 3di euro, saranno prioritariamente impiegate a vantaggio dellepiù disagiate, per sostenere il potere d’acquisto, che è crollato a causa dell’inflazione. Il Governo Meloni mette le prime risorse della nuova Manovra suldel, con l’obiettivo di porsi target più ambiziosi contro il calo demografico e delle nascite. La Premier Giorgia Meloni, secondo fonti di governo, avrebbe detto ai suoi ministri che “dalla prossima legge di bilancio bisogna porsi con concretezza il problema del calo demografico e delle nuove nascite, con misure adeguate”. Risorse per 3dallo scostamento del deficit A fronte di una stima di deficit tendenziale per l’anno in corso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : I consumi tengono, i salari no: crolla il tasso di risparmio. Sanità e autonomia differenziata: ennesimo colpo al S… - Agenzia_Ansa : Via liberadel Cdm al Def, 3 mld di deficit per il taglio del cuneo. Le stime programmatiche del Mef: Pil 2023 all'1… - petergomezblog : Def, ok del cdm: il governo taglia di 3 miliardi il cuneo fiscale anche per “moderare la crescita dei salari” (che… - PPolicy_News : I numeri del primo #Def targato #Meloni: 3 miliardi per il taglio del cuneo - Chiappuz : @mascaweb @Andreacritico @battiston_g @matteoparlato @misspassinella1 @nonsonpago1 @Pat_Wild @v2Dark Un contentino… -