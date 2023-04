Taglio del cuneo fiscale 2023, ecco quanto vale in busta paga per i cittadini italiani (Di mercoledì 12 aprile 2023) quanto può valere il Taglio del cuneo fiscale 2023 in busta paga per i cittadini italiani? La misura è stata annunciata dal Governo a seguito dell’approvazione del Def da parte del Consiglio dei Ministri che si è tenuto nella serata di martedì 11 aprile. Per il nuovo Taglio al cuneo fiscale – si tratta del secondo intervento dopo quello previsto in Legge di Bilancio –, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di sfruttare 3 miliardi di risorse. In attesa di scoprire quali saranno i dettagli tecnici del provvedimento approvato in Cdm che regoleranno l’iniziativa, in considerazione delle passate misure, si può ipotizzare quale sarà l’effetto del provvedimento in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023)puòre ildelinper i? La misura è stata annunciata dal Governo a seguito dell’approvazione del Def da parte del Consiglio dei Ministri che si è tenuto nella serata di martedì 11 aprile. Per il nuovoal– si tratta del secondo intervento dopo quello previsto in Legge di Bilancio –, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di sfruttare 3 miliardi di risorse. In attesa di scoprire quali saranno i dettagli tecnici del provvedimento approvato in Cdm che regoleranno l’iniziativa, in considerazione delle passate misure, si può ipotizzare quale sarà l’effetto del provvedimento in ...

