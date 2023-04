Taglialatela: "Spalletti sa benissimo come affrontare il Milan, ma non avere Osimhen è un danno" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Pino Taglialatela, ex calciatore del Napoli e attuale presidente dell'Ischia, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", queste le sue parole: “Col Napoli vinsi la Supercoppa contro la Juventus e invece quando vincemmo lo scudetto ero il terzo, feci qualche panchina. Con l’Ischia abbiamo messo insieme tante forze e Brienza in campo ci ha dato una grandissima mano. Vincere su un’isola è ancora più difficile per cui sono molto soddisfatto. Ad Ischia ci sono anche tante bandiere: io ad esempio ne ho messa una di Maradona. Non abbiamo messo ancora quella tricolore perché siamo ancora scaramantici: il calcio si festeggia quando c’è la matematica certezza. Le gare di Champions sono particolari perché azzerano i valori: è tutta una questione di mentalità e di testa. Il Napoli sta dando dimostrazione di essere una squadra importante e se stasera fa ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Pino, ex calciatore del Napoli e attuale presidente dell'Ischia, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", queste le sue parole: “Col Napoli vinsi la Supercoppa contro la Juventus e invece quando vincemmo lo scudetto ero il terzo, feci qualche panchina. Con l’Ischia abbiamo messo insieme tante forze e Brienza in campo ci ha dato una grandissima mano. Vincere su un’isola è ancora più difficile per cui sono molto soddisfatto. Ad Ischia ci sono anche tante bandiere: io ad esempio ne ho messa una di Maradona. Non abbiamo messo ancora quella tricolore perché siamo ancora scaramantici: il calcio si festeggia quando c’è la matematica certezza. Le gare di Champions sono particolari perché azzerano i valori: è tutta una questione di mentalità e di testa. Il Napoli sta dando dimostrazione di essere una squadra importante e se stasera fa ...

