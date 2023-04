Taglialatela: “Napoli, i 22 punti di vantaggio valgono poco in Champions League” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Pino Taglialatela ex portiere parla di Milan-Napoli, match di andata di Champions League, che si gioca allo stadio San Siro. A Radio Crc, Tagliatela avvisa il Napoli, che in campionato ha 22 punti di vantaggio sul Milan: “Le gare di Champions sono particolari perché azzerano i valori: è tutta una questione di mentalità e di testa. Il Napoli sta dando dimostrazione di essere una squadra importante e se stasera fa quello che ha dimostrato finora, il Milan non avrà speranze“. Tagliatela parla anche di Meret e aggiunge: “L’ho sempre difeso, anche quando era criticato da tutti. Ho sempre visto in lui un grande potenziale e credo che sia stato determinante anche in questa stagione, aveva solo bisogno di fiducia. E’ un portiere all’antica, lo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Pinoex portiere parla di Milan-, match di andata di, che si gioca allo stadio San Siro. A Radio Crc, Tagliatela avvisa il, che in campionato ha 22disul Milan: “Le gare disono particolari perché azzerano i valori: è tutta una questione di mentalità e di testa. Ilsta dando dimostrazione di essere una squadra importante e se stasera fa quello che ha dimostrato finora, il Milan non avrà speranze“. Tagliatela parla anche di Meret e aggiunge: “L’ho sempre difeso, anche quando era criticato da tutti. Ho sempre visto in lui un grande potenziale e credo che sia stato determinante anche in questa stagione, aveva solo bisogno di fiducia. E’ un portiere all’antica, lo ...

