T-SHAPE e metodo Moric | il trattamento rimodellante dei VIP Per viso e corpo

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Rulli, bvacum, radiofrequenza e laser. Al mare come le star con T-e ilMancano pochi mesi all’estate e i Vip si preparano a sfoggiare corpi tonici e snelli e ovali ben definiti. Partendo da uno stile di vita sano e regolare, esistono diversi rimedi efficaci per dare il benvenuto alla stagione più calda con la giusta forma fisica. Tra questi il più amato dalle web star e dalle celebrities è il macchinario T-. Un’apparecchiatura rivoluzionaria che unisce rulli, vacum, radiofrequenza e laser al fine di scolpire, modellare e drenare i punti critici di. T-associato al– il massaggio drenante edell’esperta di bellezza Elisabetta Morano – è in grado di ...