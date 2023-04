Superbonus al via, prorogata la scadenza: tutte le novità per sostituire gratis infissi e caldaie (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo settimane di alta tensione arriva la decisione finale sul Superbonus con un grande cambiamento in atto che riguarderà i cittadini, le modalità operative e le detrazioni in essere. Le modifiche che erano attese alla fine sono arrivate e sono anche state confermate in via ufficiale, quindi ci saranno molti cambiamenti anche per coloro che avevano già intrapreso la via per la richiesta ufficiale. Superbonus, cambia tutto (Ilovetrading)Una decisione che era attesa da tempo e che finalmente con la revisione dell’articolo 119 del Decreto Rilancio offre la possibilità di fare chiarezza anche sulla data ultima di presentazione e le relative detrazioni fiscali possibili. Il Superbonus è stata una delle riforme più interessanti degli ultimi anni per i cittadini, il nuovo governo aveva spiegato sin da subito di voler cambiare questo ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo settimane di alta tensione arriva la decisione finale sulcon un grande cambiamento in atto che riguarderà i cittadini, le modalità operative e le detrazioni in essere. Le modifiche che erano attese alla fine sono arrivate e sono anche state confermate in via ufficiale, quindi ci saranno molti cambiamenti anche per coloro che avevano già intrapreso la via per la richiesta ufficiale., cambia tutto (Ilovetrading)Una decisione che era attesa da tempo e che finalmente con la revisione dell’articolo 119 del Decreto Rilancio offre la possibilità di fare chiarezza anche sulla data ultima di presentazione e le relative detrazioni fiscali possibili. Ilè stata una delle riforme più interessanti degli ultimi anni per i cittadini, il nuovo governo aveva spiegato sin da subito di voler cambiare questo ...

