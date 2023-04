Super Mario | il film punta a nuova generazione di gamer

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... atletienglish : Super Mario! Mamma mia! ???? - CinemaNuovoBor1 : da Giovedì 13 a Mercoledì 19 aprile si proietta il film ' SUPER MARIO BROS IL FILM ' Orari: feriali ore 20,15 e ore… - XT_Hisashi : RT @XatakaMexico: ¡Mamma mia! - XatakaMexico : ¡Mamma mia! - divertiamoci77 : RT @marti_giova1998: Quando ero piccola giocavo a Super Mario Bros con la Nintendo dell’85, mi ricordo che i Joystick rettangolari mi facev… -

Si fa sentire in mezzo al campo con costanza e qualità Dimarco 6 Joaogli crea qualche problema ma non lo segue, e lui quando attacca è spesso pericoloso. Nel secondo tempo cala vistosamente (...LukakuBENFICA (4 - 2 - 3 - 1): Vlachodimos, Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo, Chiquinho, Florentino (64 Neres), Rafa Silva, Joao, Aursnes, Goncalo Ramos. All.: SchmidtINTER (3 - 5 - 2):...36' Rigore per l'Inter dopo un fallo di mano di Joao! Dal dischetto va Lukaku ed è goal! Arriva il raddoppio! 32' Clamoroso Dumfries! Non l'ha messa dentro per pochissimo, complice un...

In Super Mario Bros - Il Film i due fratelli al centro del film compaiono per la prima volta in uno spot pubblicitario. Siamo a Brooklyn, e prima di venire risucchiati nel Regno dei Funghi, Mario e ...Gli altri sei municipali pronti a ricandidarsi, il sindaco ne discuterà con la sezione Ps. Cintura: sicuri Decarli (Arbedo-Castione) e Bertoli (Cadenazzo) ...