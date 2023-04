SUM07 | Vi mostrerò un perdente

Leggi su ilblogdellestelle

(Di mercoledì 12 aprile 2023) “Mostratemi un politico che non conosce internet e viun“. Lo ha detto Gianroberto Casaleggio durante il Forum Ambrosetti. Il significato? Con questo aforisma Gianroberto Casaleggio mette in evidenza quanto le competenze legate al digitale e la conoscenza di Internet siano oggi essenziali per chiunque intenda portare avanti un percorso nelle istituzioni. Per governare la società moderna, infatti, bisogna conoscere Internet e la Rete. L’uso efficace delle tecnologie digitali è ormai indispensabile per chi svolge funzioni politiche per rafforzare gli strumenti di comunicazione e per coinvolgere le persone che credono in un determinato progetto. P.S: Quest’anno il Sum#07 si terrà nel bosco che Gianroberto acquistò nel Canavese. Durante la passeggiata verranno installati alcuni cartelli su cui saranno trascritti i suoi pensieri. Gli ...