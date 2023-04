SUM07 | Deroghi una regola? La cancelli!

Leggi su ilblogdellestelle

(Di mercoledì 12 aprile 2023) “Ogni volta cheuna, praticamente la cancelli” (Dichiarazione pubblica). “Ogni volta cheuna, praticamente la cancelli” è una dichiarazione pubblica di Gianroberto Casaleggio in cui emerge l’impatto delle deroghe. Questo aforisma racchiude un significato estremamente profondo e che vale per diverse tipologie di organizzazione. Ogni qualvolta si fa un’eccezione, infatti, indipendentemente dal contesto in cui succeda, si sta sostanzialmente annullando il principio intrinseco della singola. Derogando, infatti, si nega l’efficacia dellastessa. P.S: Quest’anno il Sum#07 si terrà nel bosco che Gianroberto acquistò nel Canavese. Durante la passeggiata verranno installati alcuni cartelli su cui saranno trascritti i suoi pensieri. Gli iscritti ...