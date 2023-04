Sulla statua in piazza Duomo la vernice non va via. E Sala tace (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il 9 marzo gli eco-vandali hanno imbrattato il monumento a Vittorio Emanuele II con vernice non idrosolubile e a distanza di un mese manca ancora la condanna del sindaco Sala Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il 9 marzo gli eco-vandali hanno imbrattato il monumento a Vittorio Emanuele II connon idrosolubile e a distanza di un mese manca ancora la condanna del sindaco

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giuseppe5420 : Madonna di Trevignano, i sospetti della truffa in un’inchiesta (archiviata). Il sangue sulla statua era della vegge… - Vincenzodf1 : @a_alibrandi Quella statuetta sulla testa della statua dei Paesi Bassi mi pare un simbolo esoterico, forse satanico. - Gazzettino : Madonna di Trevignano, i sospetti della truffa in un’inchiesta (archiviata). Il sangue sulla statua era della vegge… - PressReview99 : Madonna di Trevignano, i sospetti della truffa in un’inchiesta (archiviata). Il sangue sulla statua era della vegge… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Madonna di Trevignano, i sospetti della truffa in un’inchiesta del 2016 (archiviata): il sangue sulla statua era della… -