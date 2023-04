Sud Sound System | esce il 28 aprile il nuovo singolo | “Girai Girai” Il 15 aprile parte da Bologna il nuovo tour

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dismatwit : @paolomaggioni @RaiNews metti su un pezzo dei Sud Sound System stile linea 90 con cassa bluetooth a palla - poperinotv : 2400 anni fa le terre apule pullulavano vitalità: arte, commercio... 'Se nu te scierri mai delle radici ca tieni r… -

Ildella band è un rock italiano con delle citazioni a famose colonne sonore cinematografiche. Per mantenere vivo il suo sogno di sfondare nella musica e per non tornare ala mani vuote ...... di Athena Portillo VP, Animation Production Lucasfilm Animation, deleditor Matthew Wood e ... dello Studio Mir, regista del corto 'Journey to the Dark Head', dalla Corea delJulien Chheng, ...Collabora e condivide il palco con artisti di fama nazionale ed internazionale come: Johnny Osbourne, Max Romeo,System, Luciano e Boomdabash. Tracklist Album : 1. Uno 2. Cinco de la tarde ...

Sud Sound System: esce il 28 aprile il nuovo singolo: "Girai Girai". Il ... RomaDailyNews

Il prossimo 25 aprile a Leporano prima tappa del tour. E poi eventi dal mattino a tarda sera Il nuovo tour nazionale de Gli Après La Classe parte dalla “loro” Puglia. Debutto ufficiale il prossimo 25 ..."Babilonia", l’ultimo disco dell’artista salentino, è stato premiato come il secondo miglior album di World Music Mondiale per l’anno 2022 nella prestigiosa World Music Charts Europe: «La musica è la ...