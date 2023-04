Succession 4, episodio 3: come Connor Roy è diventato l'arma emotiva che nessuno si aspettava (Di mercoledì 12 aprile 2023) -Questo articolo contiene SPOILER della quarta puntata di Succession 4 - Mentre il patriarca megalomane Logan Roy (Brian Cox) giaceva sul pavimento del suo jet privato con il cuore fermo e presumibilmente i pantaloni bagnati di urina, i tre principali eredi Roy - Kendall ( Jeremy Strong ), Shiv (Sarah Snook) e Roman (Kieran Culkin) - faticavano a metter giù al telefono le parole d'addio di rito per il loro vecchio probabilmente morto. Kendall e Roman sono stati i primi a scoprire in quali condizioni fosse Logan, chiamati da un Tom (Matthew Macfadyen ) mirabilmente calmo, con Kendall che si è precipitato a dirlo a Shiv entro cinque, forse dieci minuti. nessuno ha pensato a Connor Roy (Alan Ruck) fino a quando non è stato chiaro che il secondo peggior padre in una serie tv del nuovo millennio (dopo Tywin Lannister di Game of Thrones) era ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) -Questo articolo contiene SPOILER della quarta puntata di4 - Mentre il patriarca megalomane Logan Roy (Brian Cox) giaceva sul pavimento del suo jet privato con il cuore fermo e presumibilmente i pantaloni bagnati di urina, i tre principali eredi Roy - Kendall ( Jeremy Strong ), Shiv (Sarah Snook) e Roman (Kieran Culkin) - faticavano a metter giù al telefono le parole d'addio di rito per il loro vecchio probabilmente morto. Kendall e Roman sono stati i primi a scoprire in quali condizioni fosse Logan, chiamati da un Tom (Matthew Macfadyen ) mirabilmente calmo, con Kendall che si è precipitato a dirlo a Shiv entro cinque, forse dieci minuti.ha pensato aRoy (Alan Ruck) fino a quando non è stato chiaro che il secondo peggior padre in una serie tv del nuovo millennio (dopo Tywin Lannister di Game of Thrones) era ...

