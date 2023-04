Strangolata dal vicino di casa a Grumo Nevano | ergastolo al reo confesso

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Corte di Assise di Napoli ha condannato all’Elpidio D’Ambra, il 31enne reodell’omicidio di Rosa Alfieri, la 23enneil primo febbraio del 2022 per essersi ribellata, secondo gli inquirenti della Procura di Napoli Nord, agli abusi sessuali del suodiche l’aveva attirata nel suo mini appartamento di(Napoli) con una scusa. La sentenza è stata emessa dopo una breve Camera di Consiglio. Presente in aula, tra gli altri, il padre della giovane vittima, Vincenzo Alfieri. Lo scorso 28 marzo il sostituto procuratore della sezione “fasce deboli” della Procura di Napoli Nord Rosanna Esposito aveva chiesto l’ai giudici. “Bastardo, violentatore, devi morire in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Rosa Alfieri strangolata dal vicino di casa, ergastolo al reo confesso. Il padre: 'Ha vinto la giustizia' [aggiorna… - LiguriaOggi : Delitto San Biagio, strangolata dal marito e ora sepolta in una fossa comune - Alessia0000888 : + In più, Esme è stata molto brava quando doveva parlare a Ferit,quando doveva criticarlo e farlo sentire inutile e… - lagio976 : @rosy1992011 si è ribellata al padre ma si è dovuta sposare lo stesso Ha aiutato Suna a scappare ed è stata quasi… -

È stato condannato all’ergastolo Elpidio D’Ambra, reo confesso dell’omicidio di Rosa Alfieri, uccisa a Grumo Nevano nel febbraio 2022 ...La Corte di Assise di Napoli ha condannato all'ergastolo Elpidio D'Ambra, il 31enne reo confesso dell'omicidio di Rosa Alfieri, la 23enne strangolata il primo febbraio del 2022 per essersi ribellata, ...