Stranger Things, Millie Bobby Brown arriva in Italia per un evento speciale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Millie Bobby Brown arriva in Italia per un evento speciale dedicato ai fan dell'attrice e di Stranger Things con un ricco programma e la possibilità di conoscere dal vivo la protagonista della serie Netflix. Millie Bobby Brown, protagonista di Stranger Things, arriva in Italia per incontrare i fan dell'iconica serie tv che saluterà il pubblico con la quinta e ultima stagione. Un esclusivo fan meeting permetterà ai più fortunati di incontrare dal vivo l'interprete di Eleven (Undici). Saranno ore incredibili per coloro che hanno amato Stranger Things sin dalla prima stagione imparando a ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 aprile 2023)inper undedicato ai fan dell'attrice e dicon un ricco programma e la possibilità di conoscere dal vivo la protagonista della serie Netflix., protagonista diinper incontrare i fan dell'iconica serie tv che saluterà il pubblico con la quinta e ultima stagione. Un esclusivo fan meeting permetterà ai più fortunati di incontrare dal vivo l'interprete di Eleven (Undici). Saranno ore incredibili per coloro che hanno amatosin dalla prima stagione imparando a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cutebug69 : @cassieidk4 unfortunately i am a stranger things truther shsjsksjd - infoitcultura : Le congratulazioni del cast di Stranger Things (e non solo) per il fidanzamento di Millie Bobby Brown - infoitcultura : Undici di “Stranger Things” si sposa, il futuro marito è il figlio 20enne di Bon Jovi. L’annuncio sui social - ratbastardking : RT @NerdMenace: La peor decision de stranger things fue retroceder al triangulo amoroso jsjshsjsjsjsj steve y nancy no pegan ni con cola pe… - outofolk_ : stranger things non è primo la pazzia… -