Strange Way of Life | tutto sul corto con Pedro Pascal

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MoviesAsbury : Il nuovo film di #PedroAlmodóvar, #StrangeWayOfLife, sarà presentato nella Selezione Ufficiale del Festival di… - stanzedicinema : Strange Way of Life di Almodovar in anteprima a Cannes. Domani l'annuncio del programma - DrApocalypse : Strange Way of Life a Cannes 2023, poster e immagine ufficiale del western gay di Pedro Almodovar - GianlucaOdinson : Cannes 2023: Strange Way of Life di Pedro Almodóvar sarà presentato alla 76° edizione del Festival… - SaCe86 : Strange Way of Life di Pedro Almodovar, Pedro Pascal parla del suo cowboy gay: “È stato incredibile” -

- Pubblicità -of Life di Pedro Almodóvar sarà presentato nella Selezione Ufficiale del Festival di Cannes 76 e in prima mondiale, alla presenza del regista e dei due attori protagonisti Ethan Hawke e ...L'attore cileno sarà a Cannes 2023 protagonista del cortoof Life , diretto da Pedro Almodóvar, a fianco di Ethan Hawke. Il ruolo affidato alla star di The Last Of Us nell'opera è quello ...... il cui testo suggerisce che non esiste un'esistenza più strana di quella che si vive voltando le spalle ai propri desideri', dice Pedro Almodovar presentando il corto 'of Life'. I ...

Strange Way of Life di Pedro Almodovar, Pedro Pascal parla del suo cowboy gay: "È stato incredibile" - Gay.it Gay.it

Strange Way of Life, scheda del film di Pedro Almodóvar, con Pedro Pascal,Ethan Hawke e Manu Ríos, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando esce il film e dove vederlo al cinema ..."Strange Way of Life" di Pedro Almodóvar sarà presentato in Selezione Ufficiale e in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Cannes, con la presenza del regista e dei due attori protagonisti Etha ...