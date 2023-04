(Di mercoledì 12 aprile 2023)Way ofdi Pedro Almodóvar sarà proiettato nella Selezione Ufficiale e in, alla presenza del regista e dei due attori principali Ethan Hawke e Pedro Pascal. Dove è stato giratoWay of? Western girato nel sud della Spagna, questometraggio è la seconda esperienza del regista in inglese, dopo The Human Voice realizzato nel 2020. La proiezione del film sarà seguita da un incontro con Pedro Almodóvar e la troupe del film. Trama Un uomo attraversa a cavallo il deserto che lo separa da Bitter Creek. Viene a trovare lo sceriffo Jake. Venticinque anni, lo sceriffo e Silva, l’allevatore che gli viene incontro, lavoravano insieme come sicari. Silva la visita con il pretesto di ricongiungersi con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mubiitalia : Pedro Almodóvar. Ethan Hawke. Pedro Pascal. STRANGE WAY OF LIFE sarà proiettato fuori concorso a #Cannes2023. ?? P… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Strange Way of Life: il corto di Almodovar in prima mondiale a Cannes - periodicodaily : Strange Way of Life: il corto di Almodovar in prima mondiale a Cannes - DrApocalypse : MUBI distribuirà Strange Way of Life, corto di Pedro Almodovar con due cowboy gay - RBcasting : MUBI distribuirà in Italia e in America Latina 'Strange Way of Life', il cortometraggio di Pedro Almodóvar con Etha… -

MUBI ha diffuso in rete il nuovo poster ufficiale diof Life , il cortometraggio diretto da Pedro Almodóvar con protagonista la coppia composta da Ethan Hawke e Pedro Pascal , per la prima volta insieme sul grande schermo. Dopo la ...... servizio di streaming e società di produzione, ha acquisito per l'Italia e per l'America Latina tutti i diritti dell'attesissimo cortometraggio di Pedro Almodóvarof Life , prima ...MUBI, il distributore globale, servizio di streaming e società di produzione, ha acquisito per l'Italia e per l'America Latina tutti i diritti del cortometraggio di Pedro Almodóvar 'of Life'. Il corto sarà presentato in anteprima mondiale Fuori Concorso alla 76esima edizione del Festival di Cannes (16 " 27 maggio 2023). 'of Life' arriverà presto in Italia ...

Pedro Almodóvar, il film Strange Way of Life in anteprima mondiale al Festival di Cannes Sky Tg24

Pedro Almodóvar ha vinto il Premio alla regia per Tutto su mia madre nel 1999, quando è stato selezionato per la prima volta al Festival di Cannes. Nel 2004, Bad Education è stato proiettato come ...More from Deadline Star Wars Celebration 2025 Dates And Location Set 'Doctor Strange In The Multiverse Of Madness' Weaves Way To No. 4 In Deadline's 2022 Most Valuable Blockbuster Tournament 'The ...