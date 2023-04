StraMorgan, l’autore Manfredi: “I saltimbanchi di Nek sono durati fino a mezzanotte e un quarto”. Morgan: “Bella smerdat* per la carta stampata” (Di mercoledì 12 aprile 2023) A due puntate dall’inizio di StraMorgan, intorno al nuovo programma Rai condotto dal musicista Morgan e Pino Strabioli sono sorte diverse polemiche. Su Instagram, Morgan ha pubblicato una storia dedicata “ai detrattori della carta stampata“: “Voi che non vedete la puntata ma guardate solo il puntino, purtroppo dovete prendere atto che il programma per cui avete gufato ha spaccato. Che Bella smerd…. Più della prima serata, più di quello che i vostri paladini raggiungono in due stagioni. In una sola giornata 6.6 di share. A me dei numeri non frega un ca… Siete voi quelli che ragionate solo a numeri. Prendetevi questo bel numeretto e fate un po’ ciò che volete. Io me ne vado a letto”. Quasi contemporaneamente Roberto Manfredi, uno degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) A due puntate dall’inizio di, intorno al nuovo programma Rai condotto dal musicistae Pino Strabiolisorte diverse polemiche. Su Instagram,ha pubblicato una storia dedicata “ai detrattori della“: “Voi che non vedete la puntata ma guardate solo il puntino, purtroppo dovete prendere atto che il programma per cui avete gufato ha spaccato. Chesmerd…. Più della prima serata, più di quello che i vostri paladini raggiungono in due stagioni. In una sola giornata 6.6 di share. A me dei numeri non frega un ca… Siete voi quelli che ragionate solo a numeri. Prendetevi questo bel numeretto e fate un po’ ciò che volete. Io me ne vado a letto”. Quasi contemporaneamente Roberto, uno degli ...

