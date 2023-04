Strage Erba | ipotesi revisione processo | pg Milano al lavoro

(Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – La procura generale diè asulladidopo che la difesa dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Raffaella Castagna, del figlio di solo 2 anni Youssef Marzouk, della nonna del piccolo Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini, ha più volte tentato di riaprire ilsui fatti dell’11 dicembre 2006. La, più volte annunciata dal difensore Fabio Schembri, si fonderebbe – secondo indiscrezioni – su nuovi testimoni ma anche su intercettazioni ambientali mai prese finora in considerazione. Elementi su cui la procura generale, il caso è affidato a Cuno Tarfusser, ha fatto le sue considerazioni contenute in una relazione su cui dovrà esprimersi l’avvocato dello Stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lasiciliait : Strage di Erba, pg di Milano deposita carte per riaprire il caso - albertocol9 : RT @SkyTG24: Pg Milano deposita atti per riaprire caso strage di Erba - flaviotiravento : RT @SkyTG24: Pg Milano deposita atti per riaprire caso strage di Erba - dancherous : RT @SkyTG24: Pg Milano deposita atti per riaprire caso strage di Erba - SkyTG24 : Pg Milano deposita atti per riaprire caso strage di Erba -

...a Olindo Romano e Rosa Bazzi si fonderebbe su nuovi testimoni ma anche su intercettazioni ambientali mai prese finora in considerazione La procura generale di Milano è a lavoro sulladi...Ipotesi di revisione per il processo sulladi . La procura generale di Milano è a lavoro dopo che la difesa dei coniugi e , condannati ... così può riaprirsi il caso diLa revisione, più ...La procura generale di Milano è al lavoro sulladidopo che la difesa dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi , condannati in via definitiva all' ergastolo per l'omicidio di Raffaella Castagna, del figlio di solo 2 anni Youssef Marzouk, ...

Strage di Erba, la procura generale di Milano di nuovo al lavoro La Stampa

per l'eventuale riapertura del caso sulla strage di Erba. Per questo crimine sono stati condannati in via definitiva all'ergastolo i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi accusati dell'omicidio di ...Ipotesi di revisione per il processo sulla strage di Erba. La procura generale di Milano è a lavoro dopo che la difesa dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva ...