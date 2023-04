Strage Erba | ipotesi revisione processo | pg Milano al lavoro

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ladela Olindo Romano e Rosa Bazzi si fonderebbe su nuovi testimoni ma anche su intercettazioni ambientali mai prese finora in considerazione La procura generale diè asulladidopo che la difesa dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Raffaella Castagna, del figlio di solo 2 anni Youssef Marzouk, della nonna del piccolo Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini, ha più volte tentato di riaprire ilsui fatti dell’11 dicembre 2006. La, più volte annunciata dal difensore Fabio Schembri, si fonderebbe – secondo indiscrezioni – su nuovi testimoni ma anche su intercettazioni ambientali mai prese finora in considerazione. ...

La procura generale di Milano è al lavoro sulla strage di Erba dopo che la difesa dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Raffaella Castagna, del figlio di solo 2 anni Youssef Marzouk, della nonna del piccolo Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini, ha più volte tentato di riaprire il caso sui fatti dell'11 dicembre 2006.

