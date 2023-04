Strage di Louisville, polizia Usa diffonde i filmati girati dalle bodycam degli agenti (Di mercoledì 12 aprile 2023) La polizia di Louisville, nel Kentucky, ha diffuso il video delle bodycam degli agenti intervenuti prontamente per la sparatoria alla Old National Bank, in cui sono morte sei persone. Nelle immagini si vede il sospetto che inizia a sparare contro la loro auto di pattuglia, ma poi i poliziotti riescono ad entrare nella banca e a uccidere il killer dopo un conflitto a fuoco. L’autore della Strage in banca era un dipendente che aveva acquistato legalmente un fucile semiautomatico d’assalto Ar-15 e che probabilmente voleva vendicarsi del fatto che sarebbe stato licenziato a breve L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ladi, nel Kentucky, ha diffuso il video delleintervenuti prontamente per la sparatoria alla Old National Bank, in cui sono morte sei persone. Nelle immagini si vede il sospetto che inizia a sparare contro la loro auto di pattuglia, ma poi i poliziotti riescono ad entrare nella banca e a uccidere il killer dopo un conflitto a fuoco. L’autore dellain banca era un dipendente che aveva acquistato legalmente un fucile semiautomatico d’assalto Ar-15 e che probabilmente voleva vendicarsi del fatto che sarebbe stato licenziato a breve L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

