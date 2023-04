Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : In quanto alla #Juventus e alla violazione dell’art. 4 (lealtà sportiva) per manovre stipendi, club amici e agenti,… - borghi_claudio : Eh niente, la cretinata di oggi a quanto pare è stata quella di prendere un video di Novembre di Giorgetti che parl… - AntoninoNinox3 : RT @ZZiliani: In quanto alla #Juventus e alla violazione dell’art. 4 (lealtà sportiva) per manovre stipendi, club amici e agenti, si tratta… - Dtm2008Micaela : @FratellidItalia Tagliatevi i vostri stipendi ed i vostri privilegi buffoni! Vediamo quanto vi amano i pensionati… - maxluzzi : RT @Frank_Fadeout: La domanda che bisogna farsi veramente non è sulla restituzione dei 15 punti (doverosa) o sul nuovo procedimento lato st… -

Il rischio più serio, dunque, per la Juventus è quello di una pesante penalizzazione in classifica, sulla scorta digià accaduto per la questione plusvalenze. Nelle due manovre, ...... le manovrecon i propri tesserati relative alle stagioni 2019 - 20 e 2020 - 21, i rapporti con gli agenti dei calciatori e le partnership sospette con le cosiddette "consorelle". Per...... severi come non mai quando si tratta di calcio e calciatori confaraonici, disprezzano ... un insperato e talismanico incursore Persia vero che con il duro lavoro si possano ...

Stipendi, di quanto aumentano con il taglio del cuneo fiscale Ecco chi ci guadagna (e chi no) ilmattino.it

Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, spiega che il taglio del cuneo fiscale da maggio sarà raddoppiato: quanto aumenteranno gli stipendi dopo le ultime novità del Def in busta paga.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...