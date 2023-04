Stipendi, di quanto aumentano con il taglio del cuneo fiscale? Ecco chi ci guadagna (e chi no) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un tesoretto da 3 miliardi per tagliare il cuneo fiscale ai redditi medio-bassi. È quanto prevede il Def (Documento di economia e finanza) approvato dal governo Meloni nel Consiglio... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un tesoretto da 3 miliardi per tagliare ilai redditi medio-bassi. Èprevede il Def (Documento di economia e finanza) approvato dal governo Meloni nel Consiglio...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Eh niente, la cretinata di oggi a quanto pare è stata quella di prendere un video di Novembre di Giorgetti che parl… - Loris_IW4AJR : @DPiscolla @repubblica QUANTO SEI INGENUA ... PER QUELLE CI SONO SEMPRE STATI ! ... PREVISTI E APPROVATI IN TUTTI I… - Scrambl46783114 : @FabRavezzani Le comunicazioni erano chiare e chi doveva controllare lo ha fatto. Anche meglio in quanto si tratta… - roZZZZZZZZo : RT @VitoFanelli26: @AStramezzi @fuoridalcorotv @mariogiordano5 Avevo sperato in questo governo che si sta rivelando omertoso, quindi colpev… - eErgaOmnes : RT @Rainroom93: @Corriere ricapitolando, non per Cracco nello specifico ma per la categoria in generale: evasione fiscale quanto basta, sti… -