"Stavamo per litigare davvero": Ilary Blasi, una furia contro il collega (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilary Blasi è pronta a tornare al timone dell'Isola dei Famosi: la nuova edizione si aprirà lunedì 17 aprile, con i telespettatori di Canale 5 che potranno finalmente conoscere da vicino i nuovi naufraghi. A meno di una settimana dalla messa in onda della prima puntata, il nuovo cast è stato ufficializzato sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Oltre ai 16 concorrenti, ci sono ovviamente anche la conduttrice e il suo inviato Alvin. I due sono legati da un lungo rapporto di amicizia, eppure negli scorsi mesi si era diffusa una voce secondo cui i due avrebbero litigato, con Alvin che avrebbe perso il suo ruolo all'interno del programma. In occasione dell'intervista rilasciata al settimanale, la Blasi ha voluto chiarire la situazione: "Giravano voci che avessimo litigato. Quindi un giorno Alvin mi chiama e mi informa che ...

