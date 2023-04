Statte | accusa | tangenti | agli arresti domiciliari ex dirigente comunale ed imprenditori Guardia di finanza

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 12 aprile 2023)Vincenzo La Gioia, che era responsabile del settore assetto del territorio del Comune dianche per Marco Moscaggiura, Oronzo Moscaggiura ed Amedeo Pesare,. Inchiesta della procura della Repubblica di Taranto, misure cautelari operate stamattina dalladi. Stando dall’ildell’ente avrebbe truccato gare concedendo affidamenti diretti ad imprese riconducibili a Moscaggiura, ricevendo in cambiodel 10 per cento del valore degli affidamenti. Disposto anche il sequestro, a carico delpubblico, di beni per circa 83mila euro. L'articolo, ...