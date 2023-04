Stato di emergenza sui migranti, Pd e Ong insorgono, la Ue ammette: “La situazione è difficile” (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Commissione Europea ha “stretti contatti” con le autorità italiane “per vedere che cosa implica lo Stato di emergenza” dichiarato dal governo in riferimento ai flussi migratori. Lo dice la portavoce per gli Affari Interni Anitta Hipper, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, nel corso della quale dichiara la “presa d’atto”. “Lo Stato di emergenza è una competenza nazionale, non comunitaria. A quanto ne sappiamo è stata provocata dalla situazione migratoria particolarmente difficile che l’Italia sta affrontando – continua – dovremo guardare esattamente ai dettagli delle misure, prima di poter commentare” in modo più approfondito le decisioni adottate. Stato di emergenza sui migranti, la Ue non si tira indietro “Più in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Commissione Europea ha “stretti contatti” con le autorità italiane “per vedere che cosa implica lodi” dichiarato dal governo in riferimento ai flussi migratori. Lo dice la portavoce per gli Affari Interni Anitta Hipper, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, nel corso della quale dichiara la “presa d’atto”. “Lodiè una competenza nazionale, non comunitaria. A quanto ne sappiamo è stata provocata dallamigratoria particolarmenteche l’Italia sta affrontando – continua – dovremo guardare esattamente ai dettagli delle misure, prima di poter commentare” in modo più approfondito le decisioni adottate.disui, la Ue non si tira indietro “Più in ...

