Stati Uniti - Emissioni, la stangata di Biden: nel 2032 il 70% delle auto sarà elettrico (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gli Usa come l'Europa, Washington come Bruxelles: unite da un futuro che si immaginano (quasi) solo elettrico. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (meglio nota come Epa, Environmental Protection Agency) ha annunciato la proposta di nuovi standard federali per le Emissioni dei veicoli che accelereranno la transizione verso una mobilità green e "adatta ad affrontare la crisi climatica". Le proposte intendono migliorare la qualità dell'aria nelle comunità più colpite dall'inquinamento atmosferico e risparmiare circa dieci miliardi di tonnellate di Emissioni di CO2, equivalenti a più del doppio di quelle totali registrate nel Paese nel 2022, evitando anche l'importazione di circa 20 miliardi di barili di petrolio. L'amministrazione Biden-Harris rivendica anche il ...

