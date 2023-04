State of Play: annunciata una presentazione da 20 minuti per Final Fantasy XVI (Di mercoledì 12 aprile 2023) Venti minuti, tutti dedicati al gamePlay del gioco di ruolo più atteso: il prossimo State of Play promette faville con Final Fantasy XVI Come un fulmine di Ramuh a ciel sereno, Sony ha annunciato uno State of Play incentrato sul gamePlay di Final Fantasy XVI, che ci intratterrà per venti minuti filati. In quanto a data e ora, dovremo sintonizzarci sui canali social (leggasi: prevalentemente YouTube) domani sera. Infatti l’appuntamento è per mercoledì 13 aprile, in quelle che per noi saranno le 23:00. Il titano cobalto ha preferito non sbottonarsi particolarmente su ciò che vedremo nel corso della presentazione, ma molto probabilmente potremo aspettarci nuove aree ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 12 aprile 2023) Venti, tutti dedicati al gamedel gioco di ruolo più atteso: il prossimoofpromette faville conXVI Come un fulmine di Ramuh a ciel sereno, Sony ha annunciato unoofincentrato sul gamediXVI, che ci intratterrà per ventifilati. In quanto a data e ora, dovremo sintonizzarci sui canali social (leggasi: prevalentemente YouTube) domani sera. Infatti l’appuntamento è per mercoledì 13 aprile, in quelle che per noi saranno le 23:00. Il titano cobalto ha preferito non sbottonarsi particolarmente su ciò che vedremo nel corso della, ma molto probabilmente potremo aspettarci nuove aree ...

