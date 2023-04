Stagione finita per Soriano: il motivo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Stagione finita per Roberto Soriano. Il centrocampista del Bologna dopo l’ultimo infortunio si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un infortunio serio, che lo terrà fuori dal campo per quasi due mesi. A comunicarlo il Bologna stesso, in una nota: “Continua a Casteldebole la preparazione della squadra alla partita di sabato col Milan: oggi i ragazzi di Motta hanno svolto lavoro in palestra poi una serie di esercitazioni tecnico-tattiche”. Spiega il Bologna: “Si sono allenati tutti in gruppo ad eccezione di Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic (differenziato) e di Roberto Soriano, che è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro: i tempi di recupero sono di circa 5-6 settimane”. La Stagione di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023)per Roberto. Il centrocampista del Bologna dopo l’ultimo infortunio si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un infortunio serio, che lo terrà fuori dal campo per quasi due mesi. A comunicarlo il Bologna stesso, in una nota: “Continua a Casteldebole la preparazione della squadra alla partita di sabato col Milan: oggi i ragazzi di Motta hanno svolto lavoro in palestra poi una serie di esercitazioni tecnico-tattiche”. Spiega il Bologna: “Si sono allenati tutti in gruppo ad eccezione di Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic (differenziato) e di Roberto, che è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro: i tempi di recupero sono di circa 5-6 settimane”. Ladi ...

