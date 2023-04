SSC Napoli | criticata in Italia | esaltata all’estero Il paradosso della squadra di Luciano Spalletti

(Di mercoledì 12 aprile 2023) A prescindere dalle ultime partite poco brillanti, ilè stato senza dubbio una delle migliori squadre in Europa per il tipo di calcio espresso. Nonostante ciò e uno Scudetto ormai in tasca, insi continua a criticare laazzurra, mentre nel resto d’Europa si esalta la rosa del tecnico. Due L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? Allianz Stadium ?? Juventus vs SSC Napoli I bianconeri hanno bisogno del tuo supporto: scegli il gagliardetto e a… - sscnapoli : L’appuntamento con la storia è alle porte! ? Celebra la prima volta del Napoli ai Quarti di Finale di Champions Le… - SociosItalia : I palloni dei gol segnati da Rafael Leão e da Alexis Saelemaekers in occasione di SSC Napoli vs @acmilan di @SerieA… - NapoliAddict : Milan-Napoli, la carica dei rossoneri: «Possiamo vincere la coppa» #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Il Mat… - NapoliAddict : Le probabili formazioni di Milan-Napoli, chi sarà il '9' azzurro? Rossoneri come 10 giorni fa #Napoli… -

Ultime notizie- Splendido gesto ieri degli ultras delle due curve, A e B , che uniti si sono recati a Viale Maddalena, a Capodichino , per sostenere gli azzurri in partenza in aereo verso Milano . Forse ...Guardiola 'A me fa piacere se uno come lui parla bene del, non voglio che le mie frasi vengano fraintese. Io dovrei metterci giorni per parlare delle sue squadre, tanto ne parlerei bene. Per ...Giovanni Simeone, dopo l'infortunio rimediato nella gara contro il Lecce, ha svolto oggi gli esami strumentali. Laha diramato un report medico tramite il proprio sito ufficiale: "Simeone ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro". ...

Largo Maradona - ormai nessuno lo chiama più via Emanuele De Deo - sbarca sul tavolo che domani ci sarà al Viminale nell’ambito dei festeggiamenti per lo scudetto: serve un ...Carlo Pellegatti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: ...