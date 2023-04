Sposata con un fantasma, chiede il divorzio (e un esorcista): “Non paga mai al ristorante” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr — Di questi anni Venti del 2000 è chiara una cosa, sulle relazioni affettive e sulla sanità mentale l’uomo occidentale ha definitivamente gettato la spugna: dopo aver raccontato di chi si sposa con sé stessa o con un pupazzo, o di chi ha relazioni romantico-sessuali con gli aerei, è il turno di una cantante britannica che ha convolato a giuste nozze… con un fantasma. La cantante si sposa con un fantasma La fortunata è Rocker Brocarde, artista dell’Oxfordshire che il 31 ottobre scorso, nella notte di Halloween, ha sposato Edwardo, spirito di un combattente della Prima Guerra Mondiale, dopo soli cinque mesi di frequentazione. Tanto per chiarire il proprio stato di salute mentale, Brocarde ha fatto sapere che la cerimonia si è svolta alla presenza di altri illustri fantasmi invitati per l’occasione: Marilyn Monroe, Elvis e addirittura lo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr — Di questi anni Venti del 2000 è chiara una cosa, sulle relazioni affettive e sulla sanità mentale l’uomo occidentale ha definitivamente gettato la spugna: dopo aver raccontato di chi si sposa con sé stessa o con un pupazzo, o di chi ha relazioni romantico-sessuali con gli aerei, è il turno di una cantante britannica che ha convolato a giuste nozze… con un. La cantante si sposa con unLa fortunata è Rocker Brocarde, artista dell’Oxfordshire che il 31 ottobre scorso, nella notte di Halloween, ha sposato Edwardo, spirito di un combattente della Prima Guerra Mondiale, dopo soli cinque mesi di frequentazione. Tanto per chiarire il proprio stato di salute mentale, Brocarde ha fatto sapere che la cerimonia si è svolta alla presenza di altri illustri fantasmi invitati per l’occasione: Marilyn Monroe, Elvis e addirittura lo ...

