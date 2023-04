Sport in tv oggi mercoledì 12 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di mercoledì 12 aprile 2023)12, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. In primo piano gli Europei di ginnastica artistica, con le Fate che sognano una nuova magia nella gara a squadre. Tanto ciclismo con la seconda tappa del Giro di Sicilia e la Freccia del Brabante. In evidenza il tennis con il torneo di Montecarlo. Ben cinque gli azzurri in campo, guidati da Jannik Sinner che affronterà l’insidioso argentino Diego Schwartzman. Fari puntati poi sul volley femminile, con i match di Novara e Scandicci, rispettivamente in Champions League contro l’Eczacibasi Istanbul e nella Finale ...

I pugili Commey e Demuru si sono conosciuti durante gli allenamenti nella palestra del Mirabello. "Un'amicizia sfociata in passione" ...