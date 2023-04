Sport in tv mercoledì 12 aprile: programma e orari di tutti gli eventi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il programma dello Sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 12 aprile 2023. Riflettori puntati sulla Champions League e sul derby tra Milan e Napoli in scena a San Siro. Ma si gioca anche la sfida tra Real Madrid e Chelsea in contemporanea. Prosegue lo spettacolo a Montecarlo, dove tanti azzurri sono ancora impegnati nel Masters 1000 sui campi in terra battuta del Principato. Il Giro di Sicilia vive la sua seconda tappa. Sfide da dentro o fuori nelle competizioni internazionali del volley femminile. Ecco il programma e il palinsesto Sportivo in tv di oggi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ildelloin tv per la giornata di oggi,122023. Riflettori puntati sulla Champions League e sul derby tra Milan e Napoli in scena a San Siro. Ma si gioca anche la sfida tra Real Madrid e Chelsea in contemporanea. Prosegue lo spettacolo a Montecarlo, dove tanti azzurri sono ancora impegnati nel Masters 1000 sui campi in terra battuta del Principato. Il Giro di Sicilia vive la sua seconda tappa. Sfide da dentro o fuori nelle competizioni internazionali del volley femminile. Ecco ile il palinsestoivo in tv di oggi.Face.

