Spid, arriva la decisione del Governo sull'app unica: cosa sta accadendo (Di mercoledì 12 aprile 2023) La questione Spid diventa sempre più articolata, è chiaro che non durerà a lungo ma il Governo ha preso una decisione inaspettata. L'identità digitale è quella al momento più utilizzata per l'accesso a qualunque piattaforma di tipo istituzionale e amministrativo, tuttavia ha dei costi importanti per il mantenimento anche perché gratuita per i cittadini. Spid, arriva una nuova applicazione (Ilovetrading)Questo ha portato a una rivisitazione dell'intero sistema che presto sarà stravolto con l'arriva di un nuovo sistema di autenticazione online. Per i cittadini, considerato soprattutto quanti non hanno dimestichezza con i sistemi elettronici, è stato complesso abituarsi a questo nuovo modo di accedere digitalmente a siti molto importanti come quello dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate, ...

