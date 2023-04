SpeziaLazio | I precedenti con l’arbitro Irrati

Leggi su seriea24

Dettagli 12 Aprile 2023 News La designazione arbitrale della 30ª di Serie A TIM ha assegnato la gara Spezia-Lazio al signor Massimilianodella sezione di Pistoia. Il fischietto toscano ha già diretto i biancocelesti in 21 occasioni: il bilancio complessivo deiè lievemente favorevole alla Lazio che ha vinto in 11 di questi match, pareggiato in 3 e perso in 7. L'ultimo precedente con il fischietto toscano risale alla sesta giornata di questo campionato, quando i biancocelesti si imposero per 2-0 contro l'Hellas Verona.